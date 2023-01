Peine. Unglück in Peine: Ein Systemfeuerwerk, das in einer Wohnung plötzlich ausbrach, sorgte für einen Feuerwehreinsatz und Verletzte.

In diesem Gebäude ist in der Neujahrsnacht ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwerk in Peine Feuerwerk bricht in Peiner Wohnung aus – mehrere Verletzte

In der Silvesternacht hat es einen großen Einsatz für die Feuerwehr im Berkumer Weg im Hochhaus mit mehreren Wohnungen gegeben. Die Ursache soll ein sogenanntes Systemfeuerwerk gewesen sein. Der für den Wohnkomplex zuständige Hausmeister berichtete unserer Zeitung am Neujahrsmorgen, dass ein Bewohner draußen vergeblich versucht habe, das Systemfeuerwerk zu zünden. Daraufhin habe er die Kiste, aus der mehrere Pyroeffekte automatisch abgefeuert werden, wieder hoch in seine Wohnung getragen. Dann sei er zum Anstoßen in die Wohnung seiner Mutter im Haus gewechselt.

Offensichtlich habe das Systemfeuerwerk dann doch in der Wohnung des Mannes gezündet und die Rauchmelder ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr gerufen wurde. Die kam sofort mit mehreren Einsatzfahrzeugen – die Einsatzzentrale ist quasi um die Ecke. Es wurde ermittelt, aus welcher Wohnung der Qualm kommt, eine Schlauchleitung dorthin gelegt und mit dem Löscheinsatz begonnen.

Verletzte kommen nach Braunschweig ins Krankenhaus

Auch die Drehleiter kam nach Angaben des Hausmeisters zum Einsatz, um andere Personen aus höher gelegenen Wohnungen aus dem Wohnhaus zu bekommen. Der Ausbruch eines großen Feuers konnte wohl noch verhindert werden, aber der Wohnkomplex war stark verqualmt. Der Sohn und dessen Mutter seien zur Untersuchung in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht worden, sie sollen am Neujahrsmorgen wieder zurückgekehrt sein.

