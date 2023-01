Vöhrums große Party zum Ende des Jubiläumsjahres

Von einem „krönenden Abschluss des Jubiläumsjahres“ berichtet Sven Pleger vom Heimat- und Kulturverein Vöhrum-Eixe-Landwehr e.V.

Der Silvesterabend habe noch einmal ganz im Zeichen des Jubiläumsmottos „Vöhrum – tausend Jahre und mehr“ gestanden. „Das ganz in den Vöhrumer Wappenfarben rot und gelb geschmückte DGH erinnerte mit den Bannern an den Wänden einiger großer Veranstaltungen an das ereignisreiche Jahr“, so Sven Pleger.

„Bei den rund 260 Gästen stellte sich schnell eine feierfreudige Stimmung ein“, wird Organisator Olaf Brokate vom Heimat- und Kulturverein zitiert. Zusammen mit seiner Frau Ulrike Priemer hatte dieser die Silvesterparty schon für 2022 geplant. Aber: „Statt in das Jubiläumsjahr reinzufeiern, mussten wir es aufgrund der Pandemie verschieben und konnten so das tolle Jahr damit beenden.“

DJ Ralf Christiansen füllte mit seiner Musikauswahl schon kurz nach 20 Uhr die Tanzfläche, die bis halb vier am Morgen niemals leer geblieben sein soll. Festwirt Christian Horneffer und sein Team hätten die Gäste mit Getränken und Essen sehr gut versorgt.

Der Höhepunkt sei ein professionelles Höhenfeuerwerk gewesen, so Sven Pleger weiter. „Da konnten die Silvesterraketen drum herum nicht mithalten. Höher, heller und länger. Das war Klasse!“, hieß es aus dem Partykreis.

Für die Sicherheit der Party habe das SiVa-Team gesorgt. Die Bilanz: keine Zwischenfälle bei den gut gelaunten Gästen.

Ortsbürgermeister Ingo Reinhardt habe den krönenden Abschluss eines fantastischen Jubiläumsjahres bestätigt und allen gedankt, die dazu beigetragen hätten.

red

