Warum die Feuerwehr Vechelde jetzt besseren Empfang hat

Wenn die Freiwillige Feuerwehr Vechelde wieder einmal ausrücken muss, werden die einzelnen Einsatzkräfte von der Integrierten Regionalleitstelle Braunschweig künftig über ihre neuen digitalen Meldeempfänger – kurz DME – alarmiert. Denn die Gemeinde Vechelde hat 100 solcher neuartiger Meldeempfänger beschafft und kürzlich an die Feuerwehr übergeben. Darüber informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

„Diese DME verfügen über eine höhere Empfangsempfindlichkeit und die Möglichkeit, verschlüsselte Alarmierungstexte zu entschlüsseln“, wird darin erklärt.

Bürgermeister Tobias Grünert nutzte der Mitteilung zufolge bei der Übergabe die Gelegenheit, um sich bei dem Gemeindefunkbeauftragten Rouven Matthies für die geleistete und noch zu leistende ehrenamtliche Arbeit zur Inventarisierung und Programmierung der DME zu bedanken.

Gemeinde überreicht auch 13 Warngeräte für Kohlenmonoxid

Zeitgleich wurden auch acht Messgeräte zur Feststellung einer erhöhten Konzentration von Kohlenstoffmonoxid (CO) an Gemeindebrandmeister Alfred Goldbeck übergeben, teilt die Gemeinde Vechelde mit. Das farb-, geruch- und geschmacklose toxische Gas entsteht, wenn bei Verbrennungsprozessen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. „Mit der Ausgabe der CO-Warner ist nun in jeder der 13 Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr Vechelde ein entsprechendes Warngerät vorhanden“, heißt es. „Somit ist ein weiterer Schritt für die Sicherheit der Einsatzkräfte getan.“

In diesem Zusammenhang wird in der Pressemitteilung vor dem Hintergrund der aktuellen Energie-Lage von improvisierten Heizmethoden abgeraten und auf ein angemessenes Lüften hingewiesen, insbesondere bei raumluftabhängigen Wärmeerzeugern.

Lesen Sie mehr Artikel aus dem Peiner Land:

Rettung mit der Drehleiter am Berkumer Weg in Peine

Wieder Böller-Angriffe auf die Polizei in der Peiner Südstadt

Vöhrums große Party zum Ende des Jubiläumsjahres

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de