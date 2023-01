Wie Hase Hoppel Kindern in Peine zum Sportabzeichen verhilft

In 25 Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Familienzentren, Grundschulen und Sportvereine haben Kinder im Landkreis Peine im vergangenen Jahr das Mini-Sportabzeichen mit Hoppel und Bürste abgelegt. Das teilt der Kreissportbund (KSB) Peine als Partner des Projekts mit.

Das Mini-Sportabzeichen für Kinder von drei bis sechs Jahren wurde vom Landessportbund Niedersachsen entwickelt und ist in eine Bewegungsgeschichte eingebettet, wird erklärt. Die Kleinen begleiten den Hasen Hoppel und den Igel Bürste auf ihrem Weg durch den Eichenwald zu ihrer Freundin Frau Eule, die Geburtstag hat. Unterwegs warten einige Abenteuer an sechs Stationen auf sie: Die Kinder sammeln Eicheln und Nüsse als Verpflegung, treffen auf das Wildschwein Grunz und müssen Flüsse und Sümpfe überqueren, um das Haus von Frau Eule zu erreichen und mit ihr zu feiern.

Werfen, hüpfen und balancieren

Dabei können die Kinder zeigen, wie fit sie sind – beim Werfen, Laufen, Hüpfen, Rollen und Balancieren. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Übungen eine Urkunde, einen Aufbügler mit Hoppel und Bürste sowie einen Sportgutschein für eine Probestunde in einem Sportverein und einer Sportart ihrer Wahl.

Das Projekt Mini-Sportabzeichen wurde im Jahr 2022 zehnmal in Peine, fünfmal in Ilsede, viermal in Vechelde, dreimal in Edemissen, zweimal in Wendeburg und je einmal in Lengede und Hohenhameln umgesetzt, bilanziert der KSB. Teilgenommen haben elf Kindertagesstätten, acht Schulen, sieben Sportvereine sowie ein Fachverband und die Sportjugend Peine.

„Wir haben uns in der Breite gesteigert“, heißt es in der Mitteilung. „Einige Einrichtungen konnten wir wieder für unser Netzwerk ‚Gesunde Kinder im Landkreis Peine‘ gewinnen, welches sich gezielt um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen bemüht.“ Einen Dank richtet der Kreissportbund Peine an Erzieher, Lehrer, Übungsleiter und an Eltern, die geholfen haben.

red

