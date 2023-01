Das "Quartier" unter der Nord-Süd-Brücke in der Peiner Südstadt am Neujahrsmorgen. Hier hat es in der Silvesternacht erneut geknallt. Einige mögen das witzig finden. Die Polizei Peine hält die Böllerangriffe auf sie für eine „deutlich andere Qualität als Bisheriges“.