Das "Quartier" unter der Nord-Süd-Brücke in der Peiner Südstadt am Neujahrsmorgen. Hier gab es in der Silvesternacht erneut Randale mit Böllerangriffen auf die Polizei. Eine Polizistin wurde dabei verletzt, Einsatzfahrzeuge beschädigt. Das hatte es einige Tage zuvor schon dort gegeben.