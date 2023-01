Hohenhameln/Mehrum. Wegen starker Rauchentwicklung war am Montag die Feuerwehr im Mehrumer Gewerbegebiet Ackerköpfe im Einsatz.

Feuerwehr Vier Ortswehren in Mehrumer Gewerbegebiet im Einsatz

Insgesamt vier Ortswehren sind am Montag im Mehrumer Gewerbegebiet Ackerköpfe wegen starker Rauchentwicklung im Einsatz gewesen. Darüber berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hohenhameln. Demnach wurde gegen 12 Uhr zunächst die Ortswehr Mehrum zu einem Brand in einem dortigen Gebäude gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem Betrieb im Serverraum eine starke Rauchentwicklung gab.

Da an der Einsatzstelle nur vier Atemschutz-Geräteträger zur Verfügung standen, wurden die Ortswehren Equord, Ohlum und Hohenhameln nachalarmiert. Die Belegschaft des Betriebes hatte bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude verlassen und sich neben der Hofeinfahrt versammelt.

Ursache war defekter Akku

Trupps mit Atemschutz-Geräten durchsuchten den Serverraum und konnten als Ursache einen defekten Akku ausfindig machen. Parallel zur Erkundung wurde das Gebäude mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit.

Da es am Montagvormittag zu mehreren Stromausfällen in Mehrum gekommen war, vermutet die Feuerwehr darin die Ursache für den defekten Akku. Zu augenscheinlichen größeren Schäden kam es ihr zufolge nicht, der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

red

