Einbrecher stehlen Geld aus Ölsburger Grundschule

Unbekannte Täter sind in der Grundschule Ölsburg eingebrochen und haben Bargeld gestohlen, das bei einem Schulfest eingenommen worden war. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Die Täter hatten eine Scheibe eingeschlagen und kamen auf diesem Weg in das Gebäude.

Tür zum Lehrerzimmer aufgebrochen

Eine Tür brachen die Unbekannten auf, um ins Lehrerzimmer zu gelangen. Dort fanden sie Bargeld. Der Schaden liegt insgesamt bei etwa 2.000 Euro. Am Mittwochmorgen, 4. Januar, bemerkte der Hausmeister der Schule die Spuren des Einbruchs und rief die Polizei.

Wer Beobachtungen rund um das Schulgebäude zwischen Dienstagnachmittag, 14.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr, gemacht hat, kann sich mit Hinweisen an die Polizei in Peine wenden.

Zigarettenautomat in Bülten zerstört

In derselben Nacht haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Bülten aufgebrochen, teilt die Polizei weiter mit. Aus dem Automaten in der Straße „Alt-Klein-Bülten“ haben die Täter sowohl Bargeld als auch Zigaretten gestohlen. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei in diesem Fall im vierstelligen Bereich.

red

