Der Ex-Sonnenberger Pastor Welge verlässt die Geschäftsführung

Die Stiftung Ökumenisches Lernen in der Landeskirche Braunschweig verabschiedet am heutigen Samstag, 7. Januar, ihren langjährigen Geschäftsführer, Pfarrer Harald Welge (früher Pastor in Timmerlah und Sonnenberg). Nach 26 Jahren wird er in einem Gottesdienst um 14 Uhr in der Petrikirche Braunschweig von seinen Aufgaben entpflichtet. Im Anschluss sind im benachbarten Theologischen Zentrum ab 14.45 Uhr Wort- und Musikbeiträge vorgesehen, wie die Stiftungsvorsitzende Professor Dr. Sabine Brombach und Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer, Leiter der Theologischen Abteilung der Landeskirche, mitteilen.

Jakob Meyer neuer Geschäftsführer

Die Stiftung Ökumenisches Lernen wendet sich an Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen aller Schulformen sowie des ersten Berufsschuljahres. Im Rahmen eines vierjährigen Stipendiums können sie Menschen in anderen Ländern und Kulturen kennenlernen. Nach Abschluss der Schule stehen Auslandsaufenthalte in Indien, Japan, Namibia, Tanzania, Brasilien, England oder Tschechien auf dem Programm. Neuer Geschäftsführer ist seit Anfang 2023 der Sozialwissenschaftler Jakob Meyer (Braunschweig). Er versieht die Aufgabe im Rahmen einer halben Stelle neben seiner Tätigkeit als Brot-für-die-Welt-Referent bei der Diakonie im Braunschweiger Land.

red

