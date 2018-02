Unfall mir verletzten Personen

Am Dienstag, um 06:35 Uhr, kam es auf der Peiner Straße in Edemissen zu einem Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei per Pressemitteilung mit. Ein 23-jähriger aus Edemissen befuhr mit seinem PKW die Peiner Straße, als er aus noch unbekannter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten...