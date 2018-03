„Kerlgesund“ – Sporttag für Männer

Unter dem Titel „Kerlgesund“ veranstaltet die Sportregion Hildesheim-Peine-Salzgitter einen Erlebnissporttag für Männer. Er findet am Samstag, 25. August, in den Kreissporthallen in Edemissen statt. Es handelt sich dabei um ein gemeinsames Präventionsprojekt des Landessportbundes Niedersachsen...