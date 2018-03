Autofahrer übersieht Fußgänger beim Rückwärtsfahren

Abbensen Ein Autofahrer hat am Montag gegen 16.50 Uhr in der Edemisser Landstraße in Abbensen beim Rückwärtsfahren von einem Parkplatz einen 77-Jährigen Fußgänger übersehen. Der Mann wurde am Bein verletzt, teilt die Polizei mit. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.