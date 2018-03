Brasilianer lernt Landleben „in Echt“

Voigtholz . Ein Jahr in Finnland, ein halbes Jahr in Italien, vier Wochen in Portugal, ein Besuch in den USA – Gustavo Galeazzi, Diplom-Agraringenieur aus Brasilien mit italienischer Staatsbürgerschaft, reist durch die Welt, um Erfahrungen im ökologischen Landbau zu sammeln, die Welt zu entdecken,...