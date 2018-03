Auffahrunfall an der Ampel auf der Peiner Straße

Edemissen Auf der Peiner Straße in Höhe Oedesser Straße in Edemissen ist es am Mittwoch um 11.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei musste ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Burgdorf verkehrsbedingt an der Ampel halten, was ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Salzgitter zu spät erkannte....