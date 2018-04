Erstmals mit zwei Buden

Mödesse Novum in Mödesse an der Feuerstelle hinter dem Dorfgemeinschaftshaus: Zum ersten Mal war ein ortsansässiger Schaustellerbetrieb (Weber) mit seinen beiden Buden (Getränke und Grillgut) vertreten, so dass für das leibliche Wohl mit allerlei Speisen bestens gesorgt war. ust