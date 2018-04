Ideen zur Radwegeplanung

Wehnsen Die Arbeitsgruppe Versorgung der Zukunftsinitiative Wehnsen, Eickenrode, Plockhorst trifft sich am Mittwoch, 18. April, um 19 Uhr im Landjugendheim in Wehnsen. Es geht dabei um neue Ideen und Aktionen zur Radwegeplanung und zum Öffentlichen Personennahverkehr, heißt es in der Einladung.