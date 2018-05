Lehrlinge und Ausbilder erleben das Handwerk in Italien

Zehn Handwerkslehrlinge und sechs ihrer Ausbilder waren in Vicenza in Norditalien, um das Handwerk in Italien zu erleben. Die Mobilitätsberatung der Handwerkskammer half ihnen dabei, berichtet Sandra Jutsch, Pressesprecherin der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. Mit dabei war John Marvin...