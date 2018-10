Ferien mit schwierigen Kindern

Sonne von morgens bis abends, ein 1a-Ferienhaus gleich hinterm Deich, viele Möglichkeiten für Fußball, Tischtennis und Toben – und obendrein ein Dreharbeiten mit Stars: Begeistert berichtet Heike Mika, Gemeindejugendpflegerin in Edemissen, was sie mit einer Kindergruppe in den Herbstferien erlebt...