Groß Bülten in Bildern im Kalender für 2019

Das Kalenderblatt für September: Beim Ausheben der Baugrube für die Drogerie Lengies stürzte der Bagger in die Grube – heute ist in dem Gebäude eine Bäckerei.

. Das Neubaugebiet am Riedweg im Jahr 1958, der frühere Gedenkstein „100 Jahre Völkerschlacht bei Leipzig“ von 1912 an der Solschener Straße, die Schüler des Einschulungsjahrgangs 1964, der Tagebau und selbstverständlich die Schützenkönige von 1994: Der Groß Bültener Kalender für das nächste Jahr – es ist inzwischen der zwölfte – bietet wieder viele alte und neue Ansichten aus der Ortschaft.

Herausgeber der Kalender ist Horst Meldau: ein „gebürtiger Groß Bültener – per Hausgeburt“, wie der 64-Jährige über sich sagt. Seine Bilder für den Kalender 2019 stammen vor allem aus dem Familienfundus.

Für die nächsten Kalender bittet Horst Meldau um Fotos aus Groß Bülten – vor allem aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, als viele Geschäfte im Ort geschlossen worden sind.

Der Groß Bültener Kalender 2019 – Auflage 150 – ist für sieben Euro erhältlich bei: in Groß Bülten im Schuhgeschäft Warnecke (Schönebeck 2), in der Mickefett-Apotheke (Zuckerweg 1) und bei Horst Meldau, Telefon (05172) 6969, sowie in Groß Ilsede in der Buchhandlung Quindel (Eichstraße 12).