Bewegung in Peiner Geschäftswelt

. Der Peiner Kultgastronom Panagiotis Panagiotoglou („Pano“) kehrt zurück: Am Montag, 5. November, möchtel er seine Selbstbedienungsbäckerei „Back Lounge“ am historischen Peiner Marktplatz eröffnen – so lauten die Planungen des 51-Jährigen.

Viele Jahre hat „Pano“ ebenfalls am historischen Marktplatz das (griechische) Restaurant „Maxim“ betrieben: Im Mai dieses Jahres ist daraus das „Cafe Zeit“ von Xhavit Gashi geworden. Sein Pachtvertrag für das „Maxim“ sei ausgelaufen, erklärt „Pano“. Auf der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes/Ecke Am Amthof geht es für ihn nun im ehemaligen Cafe Storia mit der Selbstbedienungsbäckerei weiter – dort gibt es in gepflegter Atmosphäre auch Sitzmöglichkeiten.

Ebenfalls am historischen Marktplatz schließt Cornelia Freytag am Freitag, 30. November, nach sieben Jahren ihr Bekleidungsgeschäft (Boutique) „Freytags“: Die 48-Jährige begründet aus Vöhrum das damit, eine Auszeit zu nehmen.

Erweitert hat sich das Restaurant „Efcannos“ (Feinkost/Catering) an der Fußgängerzone (Breite Straße) in Peine: An der Schulstraße in Groß Ilsede hat der Betrieb eine Filiale (Feinkost/Fingerfood/Catering) im früheren „MyKiosk“.mey