Raubüberfall auf Tankstelle in Broistedt

Die Beute ist gering, der Schrecken dürfte groß gewesen sein. Am Dienstag gegen 21.45 Uhr überfielen zwei Männer die Tankstelle an der Lebenstedter Straße in Broistedt. Das teilte die Polizei Peine am Mittwoch mit. Die beiden Täter seien maskiert und bewaffnet gewesen. „Unter Vorhalt einer Pistole...