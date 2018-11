Mehr als 1000 alte Bilder aus Wipshausen digitalisiert

Alte Bilder zu sammeln ist das Eine – sie zu digitalisieren das Andere. Wipshausens Ortsheimatpfleger Wolfgang Borngräber hat schon viel gesammelt und freut sich über Unterstützung einer jungen Riege, „die das mit dem Digitalisieren kann“, sagt er. Seit zwei Jahren arbeitet ein Freundeskreis an dem Projekt. Inzwischen sind mehr als 1000 Bilder und Dokumente in das digitale Archiv eingegangen. Am Samstag, 10. November, und am Sonntag,...