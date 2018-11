Gemeindeverwaltung: Grundsteuern in Ilsede erhöhen

. Noch bis einschließlich 2022 muss die Gemeinde Ilsede gemäß dem Zukunftsvertrag den Sparvorgaben des Landes nachkommen – dieser Sparzwang wirkt sich auch auf den Gemeindehaushalt für das nächste Jahres aus: In ihrem Entwurf zum Haushalt 2019 schlägt die Rathausverwaltung daher eine Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze vor.

Hintergrund des Zukunftsvertrag zwischen dem Land und der Gemeinde ist: Für die Fusion von Ilsede und Lahstedt zum heutigen Ilsede hat das Land 12,8 Millionen Euro gegeben – es blieben jedoch Gemeindeschulden von 4,5 Millionen Euro, die abzubauen sind.

Konkret lautet der Vorschlag der Rathausverwaltung daher: die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und die Grundsteuer B (für die übrigen Grundstücke) im kommenden Jahr von jeweils 410 um 30 auf 440 Prozentpunkte anheben. Michael Take, Kämmerer der Gemeinde Ilsede, spricht dabei von einer „Erhöhung geringen Umfangs“, die der Kommune eine jährliche Mehreinnahme von knapp 300.000 Euro bringe. Zum Vergleich: In 2017 lag der Landesdurchschnitt bei der Grundsteuer A und B bei 427 Prozentpunkten, der Kreisdurchschnitt bei 388 Prozentpunkten.

Zwar hat die Rathausverwaltung für das nächste Jahr im Ergebnishaushalt (mit den laufenden Einnahmen und Ausgaben) einen Überschuss von rund 400.000 Euro einkalkuliert, so dass Take sagt: „Wir könnten auch ohne die Steuererhöhung die ,schwarze Null’ im Ergebnishaushalt schaffen.“

Doch das reicht nicht, denn: Take zufolge muss die Gemeinde im kommenden Jahr Kredite von 1,1 Millionen abbezahlen (Tilgung und Zinsen) – deshalb die Steuererhöhung. Die andere Möglichkeit wäre zu sparen. „Das geht aber nur, indem bei freiwilligen Ausgaben gekürzt wird“, führt Take aus. Solche Ausgaben wären beispielsweise die Grünflächenpflege, die Zuschüsse an die Vereine und die Kultur sowie das Gadenstedter Freibad – die Gemeindeverwaltung will davon aber Abstand nehmen. „Wer die Steuererhöhung nicht will, sollte sagen, woher diese knapp 300.000 Euro pro Jahr herkommen sollen“, meint Take mit Blick auf die von ihm erwartete Diskussion in der Gemeindepolitik. Nebenbei: Für das Gadenstedter Freibad zahlt die Gemeinde das Defizit von pro Jahr 300.000 bis 350.000 Euro, in 2018 mögen es 280.000 bis 300.000 Euro sein.

„Wir haben unsere Ausgaben bereits auf ein Mindestmaß beschränkt“, erklärt Bürgermeister Otto-Heinz Fründt im Vorwort zum Haushaltsentwurf. So würden viele Ausgaben etwa bei der baulichen Unterhaltung in die Zukunft verschoben. Und die dicksten Ausgaben – die Personalkosten und die Kreisumlage – stünden fest und könnten nicht gekürzt werden, ergänzt Take. Wobei in der Personalkostensteigerung „zunächst vereinzelte Höhergruppierungen und allgemeine Tarifsteigerungen enthalten sind“, sagt Fründt weiter. Eingeplant im Verwaltungsentwurf 2019 sind rund 400.000 Euro – das ist die Ausgabe, die nach dem Wegfall der Kindergartengebühren trotz der Landesmittel nach jetzigem Stand jährlich bei der Gemeinde Ilsede bleiben.

Investitionen der Gemeinde Ilsede im nächsten Jahr (unter anderem):

• 2,84 Millionen Euro für den Ausbau von Gemeindestraßen (unter anderem Ortsdruchfahrt Gadenstedt).

• 580.000 Euro für die Gemeindestraße in den Neubaugebieten „Groß Ilsede-Nord III“ (Baustraße) und „Groß Ilsede-Nord“.

• 680.000 Euro für die Altlastsanierung auf dem ehemaligen Zuckerfabrikgelände „An der Fuhse“ in Ölsburg.

• 450.000 Euro für die Grundschule Oberg (Abwasserrohre/Fassadendämmung).

• 175.000 Euro für die Grundschule Ölsburg.

• 150.000 Euro für die weitere Sanierung des Wohnheims Groß Lafferde (bei Steinbrück).

• 220.000 Euro für ein neues Fahrgzeug der Gadenstedter Feuerwehr.

• 165.000 Euro für die Innensanierung des Gtroß Lafferder Wasserturms.