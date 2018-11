Aktion der Gemeinde Ilsede: „Schenken Sie Kindern Bildung“

. Das Weihnachtsfest ist auch das Fest der Geschenke – insbesondere Kinder fiebern diesem Ereignis entgegen. Allerdings: Nicht alle Familien können sich Geschenke für ihre Kinder leisten.

Vor diesem Hintergrund rufen in Ilsede die Gleichstellungsbeauftragte Julia Kögler, die Integrationsbeauftragte Zican Yalcin und Bürgermeister Otto-Heinz Fründt zu der Aktion „Kluge Geschenke für kleine Köpfchen“ auf. „Schenken Sie Kindern Bildung“, appellieren die beiden Beauftragten an die Bevölkerung: „Mit der Aktion ,Kluge Geschenke für kleine Köpfchen’ wollen wir auch in diesem Jahr Kindern der Gemeinde Ilsede eine kleine Freude in der Adventszeit bereiten – das Thema Bildung soll dabei im Vordergrund stehen.“

Abzugeben sind nicht mehr vorgefertigte Pakete, sondern einzelne Sachspenden für die Altersstufen Klasse eins bis vier sowie Geld – denkbar sind: Bücher (Erst-Leser-Bücher, Märchen- und Gute-Nacht-Geschichten, Sachbücher), Stifte (Bleistifte, Buntstifte, Wachsmaler), Anspitzer, Radiergummis, Klebestifte, Tuschkasten, Pinsel, Knete, Federmappe, Malbücher und Puzzles.

Abzugeben sind die Spenden bis Mittwoch, 12. Dezember, in Groß Ilsede im Buchhandel Quindel, Eichstraße 12, oder im Rathaus (Infothek). Konto: Sparkasse Hildesheim/ Goslar/Peine DE57259501300018600676; Volksbank Braunschweig/ Wolfsburg DE46269910667543166000. Verwendungszweck: Spende kluge Geschenke.