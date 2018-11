„Gestört, aber geil“ sorgt für Partystimmung in Ilsede

Ilsede. Das DJ-Duo „Gestört, aber geil“ aus Erfurt tritt am Samstag in der Ilseder Gebläsehalle auf, noch gibt es Eintrittskarten.

Party pur in der Gebläsehalle auf dem Hüttengelände in Groß Ilsede: Am Samstag, 1. Dezember, lädt „89.0 RTL“ zur Fete mit dem DJ-Duo „Gestört, aber geil“ aus Erfurt ein. Personen im Alter von 16 Jahren plus können dabei sein von 21 Uhr bis Mitternacht (Personalausweis vorlegen), für die Älteren geht die Party noch ein paar Stunden länger.

Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro zuzüglich Gebühren bei „eventim hier online kaufen“ (Infos unter www.partytickets.ticket im Internet) oder an der Abendkasse für 15 Euro. mey