Auf Papier – Hilfe bei Bus- und Bahnfahrten aus der Gemeinde

Lengedes Gemeinde-Bürgermeisterin Maren Wegener zeigt mit Hennig Brandes, Direktor des Regionalverbandes Großraum Braunschweig, am Enno-Fahrkartenschalter (für alle Züge, auch DB u.a.) auf dem Bahnsteig in Woltwiesche das neue Faltblatt für Bus- und Bahnverbindungen aus der Gemeinde Lengede in die Region. Das gibt es ab Dezember.