Lengede: Zusammenstoß mit Transporter – Rentnerin schwer verletzt

Bei einem Unfall in Lengede wurde eine 71-Jährige am Freitagabend schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, lief die Rentnerin gegen 19.25 Uhr mit ihrem Rollator über den Parkplatz des Netto-Marktes am Vallstedter Weg. Ein 45-Jähriger sah die Fußgängerin wohl zu spät, als er seinen Transporter rückwärts aus einer Parkbucht manövrierte.

Verletzungen wohl nicht lebensgefährlich

Der Transporter rammte die 71-Jährige schließlich. Mit schweren Verletzungen musste sie ins Krankenhaus transportiert werden. Laut Polizeibericht sind die Verletzungen „nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich“.