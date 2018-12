Heizung defekt – Schulfrei am Schulzentrum Edemissen

Für die Schülerinnen und Schüler des gesamten Schulzentrums Edemissen fällt an diesem Mittwoch der Unterricht aus. Der Grund ist ein Leck in der Heizungsanlage, teilt der Landkreis Peine mit. Der Landkreis Peine ist Träger des Schulzentrums am Mühlenberg in Edemissen. „Eine Fachfirma ist bereits dabei, den Schaden zu beheben“, sagte Fabian Laaß, Pressesprecher des Landkreises. Hauptschule, Realschule und Integrierte Gesamtschule (IGS)...