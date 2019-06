Edemissen. Am Weberkamp in Edemissen wollten die Täter aktiv werden, der Alarm schreckte sie offenbar ab. Zeugen werden gesucht.

Bislang unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben am Mittwoch zwischen 1.10 und 1.20 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Weberkamp in Edemissen einzubrechen. Vermutlich aufgeschreckt durch die ausgelöste Alarmanlage, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung, heißt es im Polizeibericht. Zur Schadenshöhe könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise:

(05171) 9990

