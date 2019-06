Edemissen. Der Autofahrer aus Meinersen wurde an der Oedesser Straße in Edemissen kontrolliert. Er musste seinen Führerschein abgeben.

Kontrolle in Edemissen – Alkotest ergibt 2,17 Promille

Eine Streifenbesatzung kontrollierte nach Polizeiangaben am Dienstag um 10.50 Uhr einen 36- jährigen Autofahrer aus Meinersen an der Oedesser Straße in Edemissen. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,17 Promille ergab, heißt es im Polizeibericht. Dem Fahrer sei daraufhin eine Blutprobe entnommen worden. Sein Führerschein sei sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet worden.