Laufen gegen Mukoviszidose – Es geht wieder los in Edemissen

Der Spendenlauf „Run & Fun Peine – Laufen gegen Mukoviszidose“, organisiert vom Team Laura, geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Am Samstag, 29. Juni, fällt um 11 Uhr der Startschuss auf dem Sportplatz am Schulzentrum Edemissen, heißt es in der Mitteilung. Der Erlös des Spendenlaufes kommt...