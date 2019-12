In Eickenrode wird bis in den Morgen getanzt

Obwohl erst ab 21 Uhr Einlass war, standen schon um 20 Uhr die ersten Feierlustigen vor der Tür: Der Weihnachtstanz in Dischers Saal am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags in Eickenrode hat inzwischen Tradition und lockt die Gäste an. „Um die Wartenden aufzuwärmen, konnten vorm Saal warme Getränke...