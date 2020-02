Edemissen erhält schnelles Internet

Vodafone versorgt in seinem Mobilfunknetz weitere 5000 Einwohner im Kreis Peine mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE. Dazu hat das Unternehmen eine LTE-Station in Edemissen in Betrieb genommen – und damit gleichzeitig das weitere LTE-Ausbauprogramm für den Landkreis gestartet. LTE ermöglicht...