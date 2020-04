Wipshausen. Die 26-Jährige kommt in einer Kurve von der Straße ab und fährt gegen einen Zaun.

Motorradfahrerin bei Unfall in Wipshausen leicht verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist eine 26-jährige Motorradfahrerin am Donnerstag gegen 16 Uhr in einer Kurve der Ersestraße in Wipshausen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr gegen einen Gartenzaun und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus.