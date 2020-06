Hegering Edemissen und Nabu retten Rehkitze vor Mähtod

Samstagmorgen, halb fünf. Der Tag ist noch sehr jung, leichter Nebel liegt über den Wiesen. Ein paar Mitglieder des Hegerings Edemissen geben sich ein Stelldichein an einer Pferdeweide des Reiterhofs Philipp in Klein Blumenhagen. Sie packen Körbe und Stangen mit Tüten und Fahnen aus. Joachim Neumann vom Naturschutzbund macht die Drohne startklar.

Die frühmorgendliche Mission: Rehkitze retten. Das Gras ist hoch gewachsen, im Mai und Juni steht die Ernte für Silage und Heu an. Das hohe Gras ist aber auch die Kinderstube der Kitze. Ihre Mütter bringen sie dort zur Welt und legen sie im hohen, vermeintlich sicheren Gras ab. Nur zum Säugen kommen sie zu ihren Kitzen. Droht Gefahr, drücken die Kitze sich flach an den Boden. Fressfeinde wie zum Beispiel der Fuchs können sie so nicht sehen, aber auch nicht der Fahrer des Treckers mit dem angehängten Mähwerk.

Bereits am Vorabend vor dem Mähen gehen die Jäger deshalb schon mit ihren Hunden an langen Leinen durch die Wiesen. An einigen Punkten stellen sie Lämpchen auf, die die ganze Nacht blinken. Beide Aktionen sollen den Ricken Gefahr signalisieren und Zeit geben, ihre Kitze wegzuholen.

Um sicher zu gehen, dass nicht doch noch ein Kitz in der Wiese liegt, wird am nächsten Morgen die Drohne mit der Wärmebildkamera eingesetzt. Joachim Neumann programmiert sie, Spur für Spur fliegt sie die Wiese ab. „Da, da ist was“, sagt er und ruft über die Jäger. „Aber es ist weggelaufen – könnt ihr euch mal die Liegestelle anschauen?“

Kerstin Gümmer und Heiko Jarisch beim Rehkitz-Rettungseinsatz in Klein Blumenhagen. Foto: Bettina Stenftenagel

Kerstin Gümmer und Heiko Jarisch vom Hegering Edemissen stehen mit Wäschekorb und Fahnen bereit. Das Verfahren ist so einfach wie effektiv: Über das Rehkitz, das sich am Boden wegduckt, wird ein Wäschekorb gestülpt und festgepflockt. Daneben kommt – als weithin sichtbares Zeichen für den Fahrer der Mähmaschine – ein Stab mit einer Tüte oder einer Fahne. Das Zeichen signalisiert: Hier darf nicht gemäht werden.

Früher habe man die Kitze mit Gras umhüllt und aus den Wiesen heraus getragen, sagt Joachim Neumann. Die sei jedoch nur bedingt sicher gewesen. „Vor allem die ganz jungen Kitze laufen an den Ort zurück, an den ihre Mutter sie abgelegt hat“, erklärt er. Mit dem Korb-Verfahren bleibt das Kitz an Ort und Stelle.

„Es ist auch aus unserer Sicht das sicherste Verfahren“, sagt Andreas Wagner, Leiter des Hegerings Edemissen. „So müssen wir die Kitze nicht anfassen.“ Denn selbst die Kitze mit Handschuhen und von Gras umhüllt anzufassen, sei heikel. „Trotz aller Vorsicht kann es passieren, dass das Kitz einen Geruch annimmt und die Mutter es dann verstößt.“ Anne Philipp, Chefin des Reiterhofs in Klein Blumenhagen, fährt ein paar Stunden nach dem Mähen, wenn wieder Ruhe eingekehrt ist, auf die Wiesen und entfernt die Körbe. Fünf sind es an diesem Morgen im Blumenhagener Moor. Für die Kitze ist alles gut gegangen. „Ich bin sehr froh, dass Jäger und Naturschutzbund das machen – es ist eine rundum gute Sache“, sagt Anne Philipp.

Die Drohne fliegt über die Grünfläche, die gleich gemäht werden soll. Foto: Bettina Stenftenagel

„Für uns ist erstmal die Zusammenarbeit mit dem Bewirtschafter der Fläche sehr wichtig, denn eigentlich obliegt in erster Linie ihm die Pflicht vor der Mahd geeignete Maßnahmen zu treffen, um das Ausmähen von Kitzen zu verhindern“, sagt Hegering-Leiter Andreas Wagner. „Denn ein Landwirt macht sich strafbar, der ohne geeignete eigene Schutzmaßnahmen den Mähtod der Kitze billigend in Kauf nimmt“, verweist Wagner auf das Tierschutzgesetz. Demnach macht sich derjenige strafbar, der ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet.

„Wenn wir rechtzeitig informiert werden, wann und wo gemäht werden soll, können wir ihm einen Teil seiner Verpflichtungen abnehmen“ so Wagner weiter. „Auch bin ich sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit Joachim Neumann vom Nabu, der uns durch den Einsatz mit der Drohne sehr effektiv hilft, Kitze zu finden. Bisher hatten wir hier bei uns drei Einsätze. Im Revier Edemissen und Blumenhagen konnten wir bisher 12 Kitze vor dem Mähtod bewahren.“

„Gerne würden wir diese Methode in mehreren Revieren unseres Hegeringes durchführen“, so Wagner weiter. „Wir wären auch bereits in die notwendige Technik zu investieren, aber wir bräuchten dann auch ein geeignetes Team, dass im gesamten Nordkreis Peine unterwegs sein würde, um so viele Wiesen wie möglich mit der Drohne abzufliegen.“