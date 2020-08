Der Wehnser See bei Wehnsen - beliebtes Ausflugsziel in der Region

Edemissen: Hygieneregeln am Wehnser See werden kontrolliert

Die Sommertemperaturen führten in den vergangenen Wochen zu einer starken Auslastung des öffentlichen Badesees in Wehnsen. Die Gemeinde Edemissen weist in ihrer Pressemitteilung darauf hin, dass die geltenden Hygienevorschriften durch COVID-19 sowie die geltende Verordnung zur Benutzung des Badesees unbedingt einzuhalten sind.

Gesundheitsamt untersucht Wasserqualität

Die Einhaltung der Vorschriften wird durch eine eingesetzte Badeaufsicht und durch die Polizei regelmäßig überprüft. Des Gesundheitsamt wird die Qualität des Seewassers außerdem regelmäßig untersuchen. Die Belastungsgrenze für den Badesee liegt laut der Mitteilung der Gemeinde bei 700 Gästen.

Platzverweise und Sperrung des Sees möglich

Die Gemeinde Edemissen behält sich vor, bei Erreichen dieser Belastungsgrenze oder bei Missachtung der Abstands- und Hygieneregeln Maßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz der Gesundheit der Besucherinnen und Besucher erforderlich sind.

Hierzu können im Einzelfall persönliche Platzverweise gehören oder die vollständige Sperrung des Badesees.

red