Biotopschützer melden drei Erfolge in Wipshausen

Nach dem „Umweltpreis für Biotopschützer“ 2017 und dem Besuch des „Extrembotanikers“ Jürgen Feder 2018 hat die Gruppe Braunschweig im Deutschen Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) jetzt eine weitere besondere Ehrung erfahren. Ihr Projekt „Blühende Wiesen und Magerrasen - ein Eldorado für Insekten“, das auch in den Landkreis Peine hinein reicht, ist in der UN-Dekade für biologische Vielfalt ausgezeichnet worden.

„Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Die Staatengemeinschaft ruft damit die Weltöffentlichkeit auf, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen“, erklärt Harro Henke, Mitglied der Braunschweiger Gruppe. Die Orchideenwiese am Ortrand von Meerdorf und die Fläche am alten Bahnhof in Wipshausen sind die Projekte, die die Gruppe schon seit mehreren Jahren betreut. Insgesamt pflegt die Gruppe mehr als 20 Biotope.

Wenn man sie denn nur lässt, dann entwickeln sich Flora und Fauna prächtig. Das zeigt sich im Magerrasen-Biotop am alten Bahnhof in Wipshausen wie auch auf der Orchideenwiese in Meerdorf. Aus Wipshausen wartet die Biotopschutz-Gruppe jetzt gleich mit drei guten Nachrichten auf. „Wir haben einen Neuzugang, den Dornfinger, eine Spinne“, erklärt Harro Henke. Sieglinde Kortstock habe sie entdeckt. Der Gattung dieses Namens gehören elf Arten an, die Spinne sei nachtaktiv, baue keine Netze, „nur Brutgespinste“. Der Dornfinger sei bislang nicht im Tierartenerfassungsprogramm des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz verzeichnet (NLWKN). Henke will den Fund dieser Fachbehörde für Naturschutz melden.

Die Raupe eineds Schwalbenschwanzes. Foto: Foto: / Siglinde Kortstock

Zwei weitere Erfolgsnachrichten: „Der Wegerich-Scheckenfalter pflanzt sich in Wipshausen fort. Das ist höchst erfreulich“, sagt Henke. „Der Nachweis ist uns jetzt gelungen. Sabine Adolph hat zwei Gespinste gefunden.“ Mehr noch: „Sieglinde Kortstock, Sabine Adolph und ich – wir haben auch Raupen des stark gefährdeten Schwalbenschwanzes gefunden. Jeder eine.“

De Magerrasenfläche am alten Bahnhof steht seit 1996 unter Naturschutz. Unter anderem leben Zauneidechsen in dem Biotop. Die drei Hektar große Fläche gehörte früher der Deutschen Bahn, heute ist sie in Privatbesitz.

Hintergrund ist der kontinuierliche Rückgang der Biodiversität in fast allen Ländern der Erde. Die Dekade soll die Bedeutung der Biodiversität für unser Leben bewusst machen und zum Handeln anstoßen.

Umgesetzt wird die UN-Dekade Biologische Vielfalt im Auftrag von und in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium und dem Bundesamt für Naturschutz.

Ausgezeichnet wurde das Projekt der BUND-Gruppe Braunschweig „Blühende Wiesen und Magerrasen - ein Eldorado für Insekten.

Weitere Informationen über die Biotopschutzgruppe im Internet: www.braunschweig.bund.net