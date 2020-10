Es war 1953 beim Schützenfest in Wehnsen. Klaus Jürgen Hacke wurde Junggesellenkönig und suchte sich fürs Fest eine Begleiterin, eine Königin. Seine Wahl fiel auf Christa, die er von Kindesbeinen an kannte. Und dabei ist es geblieben.

Seit 60 Jahren ist das weit über Wehnsen hinaus bekannte Paar an diesem Mittwoch verheiratet. „So gesehen sind wir schon seit 67 Jahren zusammen“, sagt Klaus Jürgen Hacke (87). Eine Verbindung fürs Leben, geprägt durch beider vielfältiges ehrenamtliches Engagement, die Landwirtschaft, die Familie und Wehnsen, das Dorf, aus dem sie beide stammen und mit dem sie eng verbunden sind.

Ihre Hochzeit war ein einem Freitag. „Denn damals war der Freitag der traditionelle Tag zum Heiraten“, erklärt der Senior. „Und ich erinnere mich noch – 1960 war eines der nassesten Jahre.“ Weil es mehrere Hochzeiten gab, die Gastwirtschaft im Dorf ausgebaucht war, musste das Paar den Hochzeitstermin mehrfach verschieben: So kam es zum Freitag, 21. Oktober 1960. „Es war der erste Tag, an dem die Sonne wieder schien“, sagt Klaus Jürgen Hacke. Seine Frau (83) fügt hinzu: „Und die Kartoffelernte war zu Ende.“

Christa Hacke ist gelernte Hauswirtschafterin. Zielstrebig packte sie ihre Ausbildung an, beteiligte sich an vielen Wettbewerben und war – unter anderem – Bundessiegerin. „Sie war schulisch besser und viel fleißiger als ich“, sagt ihr Mann. Doch das will sie so nicht stehen lassen: Als Klaus Jürgen Hacke seine Prüfung zum staatlich geprüften Landwirt ablegte, da hatte agierte er längst in der Agrarpolitik, hatte Ämter auf Bezirksebene inne, war viel unterwegs.

Wieder ein Lob an seine Frau: „Ich brauchte mich im Betrieb um nichts zu kümmern.“ Die Organisation der Familie mit vier Kindern und dem landwirtschaftlichem Betrieb – in den 1980er Jahren auch noch mit 50 Kühen – all das hing an ihr. „Wir hatten aber auch immer gute Helfer“, betont sie.

Anfang 1990 übernahm Sohn Jürgen die Landwirtschaft – und sein Vater stieg die nächste Stufe hinauf: Er wurde 1991 Präsident der Landwirtschaftskammer Hannover, bis 2000 hatte er dieses Amt inne.

Dinge, die Christa Hacke und Klaus Jürgen Hacke federführend auf den Weg gebracht haben oder aber in erster Reihe mit beteiligt waren, haben bis heute Bestand: das Landjugendheim als beliebter Treffpunkt, die landwirtschaftliche Vermarktungsgesellschaft Hoorns Hof, das Wehnser Kartoffelfest.

Bis heute ist Hof Hacke ein großer landwirtschaftlicher Betrieb, und auch das hat sich nicht verändert: Drei Generationen leben unter einem Dach. „Wir essen alle zusammen zu Mittag.“ Seit Jahren gibt es auf Hof Hacke einige Gästezimmer. „Das macht meine Schwiegertochter. Ich mache nur noch den Telefondienst“, sagt Christa Hacke. Bei Hoorns Hof ist sie noch aktiv und natürlich den Landfrauen verbunden: Die Biene an ihrer Bluse weist dezent darauf hin. Immerhin war Christa Hacke auch 16 Jahre lang Vorsitzende der Landfrauen Peine-Nord.

Aktuell hat die Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft einen großen Auftritt im Extra-Heft „kreativ & fix mit meinem Thermomix“. Das Heft titelt „Rezepte mit Herz – wie bei Muttern“. Darin gibt sie viele Koch-Tipps und sie verrät auch ihr Kartoffelpuffer-Rezept.

Bis auf sein Ehrenamt im Förderverein Dorf Wehnsen hat Klaus Jürgen Hacke seine Ämter nach und nach alle abgegeben. Sein Wissen über Wehnsen weiter zu geben, auch an die Neubürger, ist ihm ein Anliegen. „Ich bin der einzige hier, des sich in der Historie des Dorfes noch auskennt“, sagt er. Bei Dorfspaziergängen erklärt der stets gute Redner und Erzähler die Dorfgeschichte. Jetzt wollen leider die Beine leider nicht mehr so. In die Felder fährt er mit dem Auto, um zu sehen, wie es draußen aussieht. „Die Felder lassen mich nicht los. Ich muss alles wissen“, sagt er mit einem Lachen.

Gefeiert wird die diamantene Hochzeit mit der Großfamilie bei einem Essen außer Haus, zuvor gibt es einen Gottesdienst im Haus, auf der Diele: „Da ist Platz. Und zum Glück haben wir in Edemissen ja auch wieder eine Pastorin. Sie hält den Gottesdienst.“