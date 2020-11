Rietzer Störche ziehen auf Hof Hennigs um

Es hat 1,40 Meter Durchmesser, ist auf Eichenbohlen aufgebaut, mit Weidenruten umflochten und mit Schilf ausgebettet: Das neue Nest für die Rietzer Störche. Aufmontiert wurde es auf dem Dach des ehemaligen Kuhstalles der Familie Hennigs, nur einige Meter entfernt vom bisherigen Standort auf Hof Hennigs. Dass die Störche es bei ihrer Rückkehr im Frühjahr 2021 entdecken und auch annehmen werden, davon sind die Nestbauer von Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Barnbruch überzeugt. Familie Hennigs und alle anderen Beteiligten sehen dem neuen Heim der Rietzer Störche mit großer Freude entgegen. „Da die Störche ja bekanntlich nicht nur für den eigenen, sondern auch für den menschlichen Nachwuchs zuständig sein sollen, wünschen ihnen alle Rietzerinnen und Rietzer viel Erfolg bei der Erledigung ihrer Aufgaben“, sagt Heinrich Hennigs.

Störche brüten 66 Jahre lang auf Hof Hering in Rietze

„66 Jahre lang haben die Störche in Rietze auf dem Kuhstalldach des Hering´schen Hofes gebrütet und fast in jedem Jahr Nachwuchs aufgezogen“, lässt Heinrich Hennigs die Rietzer Storchengeschichte Revue passieren. Nun aber war die Unterkonstruktion des alten Nestes gebrochen, so dass ein neues Nest erforderlich geworden war. Familie Hering habe sich zwar stets über die Störche gefreut, hatte aber auch in jedem Jahr Aufwand, um die „Hinterlassenschaften“ der Störche auf dem Dach zu entfernen, erinnert Heinrich Hennigs weiter. „Insofern hat sich die Familie entschlossen, Lust und Last des Storchenheims an den Nachbarhof Hennigs abzugeben.“

Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Barnbruch hat das neue Nest gebaut. Foto: Bettina Stenftenagel

Um Geld für ein neues Net zu bekommen, machte Ortsbürgermeister Günther Krille mobil: Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Peine unterstützte das Projekt mit 500 Euro, einige Rietzer Bürger spendeten Geld und auch seitens des Ortsrats Alvesse/ Rietze/ Voigtholz-Ahlemissen wurde Unterstützung in Aussicht gestellt. So konnte die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Barnbruch mit dem Neubau eines Nestes beauftragt werden. Diese ehrenamtliche Arbeitsgemeinschaft aus dem Raum Gifhorn hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits über 280 neue Storchennester in der Region errichtet. „Wir sind Nestbauer“, sagt Gerhard Papenburg von der Ornithologische Arbeitsgemeinschaft. Er ist auch der Celler Weißstorchbetreuer.

Meerdorfer Dachdecker baut das alte Nest ab und das neue auf

Profis waren auch bei der folgenden Luftakrobatik am Werk: Der Dachdeckerbetrieb Florian Dettmer aus Meerdorf stellte zum Selbstkostenpreis einen Kran zur Verfügung, unterstützte die Aktion mit einer Spende, baute das alte Nest ab und das neue auf. Wobei: Ganz so einfach wie gedacht funktioniere der Abbau nicht. Das alte Nest musste in zwei Teilen von Dach gehievt werden: Mit rund 800 Kilo Gewicht und 1,25 Meter Durchmesser war es zu schwer und zu hoch, um es in einem Stück an den Kran-Haken zu hängen.

1966 und 1983 haben die Störche in Rietze vier Junge aufgezogen, in den meisten anderen Jahren zwei oder drei. In den Jahren 1987, 1988 und 1989 wurden „nur Besucher“ beobachtet, in den Jahren 2002 bis 2005 gab es keine Jungen.