Junge wird in Edemissen von fremdem Mann angesprochen

Ein minderjähriger Junge ist beim Gassigehen mit einem Hund offensichtlich von einem Mann aus einem schwarzen PKW heraus angesprochen worden, berichtet die Polizei zum Stand der Ermittlungen zu einem Vorfall, der sich in Edemissen an der Blumenhagener Straße ereignet hat – am Montag, 7. Dezember, 16.40 Uhr.

Angeblicher Auftrag

Angeblich, so der Polizeibericht, habe der Unbekannte dem Jungen gegenüber geäußert, habe er den „Auftrag“ gehabt, den Jungen nach Hause zu bringen. Nachdem der Junge das Gespräch beendet hatte, soll der Mann dem Minderjährigen bis nach Hause gefolgt sein, schildert die Polizei.

Beschreibung des Mannes

Nach ihren Angaben wird der Mann so beschrieben: etwa 40 Jahre alt, dunkle Haare. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen schwarzen Skoda gehandelt haben.

Solche Fälle haben Vorrang

„Die Polizei möchte sich bei diesem Sachverhalt sehr deutlich positionieren“, so Pressesprecher Matthias Pintak. „Insbesondere Sachverhalte, bei denen es um Kinder geht, werden bei der Polizei priorisiert bearbeitet. Die Polizei nimmt diesen Sachverhalt ernst und versucht, den Fahrer zu ermitteln.“ Zeugen sind gebeten, sich mit der Polizei Edemissen unter (05176) 976480 in Verbindung zu setzen.

Auf die Arbeit der Polizei vertrauen

„Gleichzeitig bitten wir aber auch, auf die professionelle Arbeit der Polizei zu vertrauen. Nicht jedes schwarze Fahrzeug, das Sie in ihrer Nachbarschaft sehen, darf als verdächtiges Fahrzeug angesehen werden. Wir bitten Sie als verantwortungsbewusste Eltern, insbesondere Ihre Kinder über diese Art von Gefahren zu sensibilisieren, aber auch keine Angst in den Kindern zu schüren. Bitte verbreiten sie keine Nachrichten in den sozialen Netzwerken, die über den aktuellen Ermittlungsstand der Polizei hinausgehen“, so der Pressesprecher der Polizei.

