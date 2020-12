Edemisser sehen Weihnachtsgottesdienst als Film

Edemissen. Die Weihnachtsgottesdienste in Edemissen sind abgesagt. Aber es gibt einen Film-Gottesdienst. Am Eingang der Kirche gibt es Predigttexte.

Die Kontaktaufnahme durch Corona erschwert, die Wohnung eine Baustelle: Nein, es war kein einfacher Start für Eva Bartkowski. Die Pastorin hat nach zweijähriger Vakanz am 1. September die Pfarrstelle in Edemissen mit fünf Kapellengemeinden und insgesamt 3600 Gemeindegliedern angetreten. Doch nach und nach fügt sich alles. Sie hat es sogar geschafft, in der Martin-Luther-Kirche einen Weihnachts-Gottesdienst aufzuzeichnen, der ab Heiligabend im Internet zu sehen ist. Wie so viele Kirchengemeinden musste auch Edemissen die ursprünglich geplanten Gottesdienste im Freien und mit Anmeldung absagen.

Statt Live-Stream gibt es eine aufgezeichnete Andacht

Die Möglichkeit, einen Gottesdienst ohne Besucher live zu übertragen, scheiterte daran, dass es in der Kirche kein W-Lan gibt. Es gelang jedoch, kurzfristig das nötige Equipment für Filmaufnahmen zu bekommen, vier Kameras und Scheinwerfer. Dazu erwarb sie Basiswissen in einem Workshop. Beim Filmen waren die Corona-Abstände einzuhalten, das heißt, nur Einzelaufnahmen waren möglich und es galt, viele "Schnipsel" zu einem Film zusammenzusetzen. "Familie Watzkat und Christian Rauterberg haben mir bei diesem Film sehr geholfen", sagt die Pastorin. "Das Endergebnis habe ich schon gesehen: Der Film ist schön geworden." Zu sehen und zu hören ist ein kleines Ensemble des Chors "Doremissen". Maries Havekost liest die Weihnachtsgeschichte auf Plattdeutsch. Für diejenigen, die kein Internet haben, hinterlegt Eva Bartkowski die Predigttexte am Eingang der Kirche. Von dort kann auch ein Blick auf die Krippe geworfen werden. Und am Eingang steht auch ein sehr schön geschmückter Weihnachtsbaum.

"Am Montag habe ich mir auch einen Baum für meine Wohnung gekauft", erzählt die Pastorin. Denn die Renovierung ist abgeschlossen und sie kann nach und nach in die Räume einziehen. "Langsam wird es wohnlich." Bis vor kurzem "logierte" sie im kleinen Gästezimmer, kochte im Gemeindehaus. "In den ersten Wochen hatte ich auch keine Waschmaschine, ich durfte meine Wäsche bei einem Gemeindeglied waschen -- dort wurde ich auch immer wieder verköstigt und wir haben schöne Gespräche geführt", erzählt Eva Bartkowski weiter. "Ich wurde hier wirklich sehr herzlich aufgenommen."

Mit ihrer Gemeinde im Gespräch zu sein, ein offenes Pfarrhaus zu haben, zu den Menschen hinzugehen, das ist ihr wichtig. "So, wie Jesus das auch getan hat", sagt sie. Viele Gemeindeglieder habe sich im September und Oktober bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen kennengelernt - lange noch nicht alle.

Zweijährige Vakanz hat Spuren in Edemissen hinterlassen

Intern galt es bedingt durch die zweijährige Vakanz einiges aufzuarbeiten, Archive und Materialien zu sichten, neue Büroeinrichtungen zu kaufen un einiges mehr. "Pfarrbüro, Pfarramt und Kirchenvorstand, das ist ein Dreier-Team", sagt Eva Bartkowski. Fehle einer aus dem Team, sei es ganz normal, dass für manche Dinge keine Zeit ist. Aufleben lassen will die Pastorin die Kindergottesdienste und die Seniorennachmittage.

Der Edemisser Film-Weihnachtsgottesdienst kann wie alle digitalen Angebote im Kirchenkreis Peine über die

Seite www.weihnachteninpeine.de abgerufen werden.