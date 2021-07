Erinnerung an den Meister der Farben aus Voigtholz

Der Künstler Hans Nowak aus Voigtholz im Landkreis Peine – er galt als Meister der Farbe. International bekannt wurde er durch Ausstellungen in Paris, im Vatikan, London, New York und München. Einen „Nowak“ zu besitzen, das gilt als etwas Besonderes. Und so sei heute an Hans Nowak erinnert. Sein Todestag jährt sich heute zum 25. Mal.

Neben seinen Bildern sind zwei Nowak-Aktionen in steter Erinnerung: Seine Coup, als er einen Monet nachmalte, den ein Museum in Braunschweig als echt erklärte und die Nachschöpfung des Abendmahls von Leonardo da Vinci. Den Monet-Schwindel klärte das Stern-Magazin damals auf, das vorab eingeweiht war. Das „Abendmahl“ ist auch heute noch in der Kapelle in Voigtholz zu sehen. Nowak benutzte dafür Farbzusammensetzungen wie einst da Vinci. Zwei Jahre arbeitete er am „Abendmahl“.

Lukas-Kapelle Voigtholz ist Kapelle und Standesamt-Außenstelle

Voigtholz – dort war Hans Nowak Anfang der 1960er-Jahre sesshaft geworden, gründete den „Malerhof“ und baute die Lukas-Kapelle mit rund 60 Sitzplätzen. Sie ist heute auch Standesamt-Außenstelle der Gemeinde Edemissen.

Geboren wurde Hans Nowak am 15. Mai 1922 in Halle an der Saale – und damit rückt der nächste Nowak-Gedenktag bereits in Sichtweite. Zum 100. Geburtstag soll es eine große Ausstellung geben, berichtet der Vechelder Hans-Jürgen Weich, der mit 95 Bildern selbst eine stattlich Nowak-Sammlung hat. Einige der Werke sind auf der Internetseite von Karola und Hans-Jürgen Weich zu sehen, unter www.hans-nowak.de

Ausstellung zum 100. Geburtstag geplant

Die Ausstellung zum 100. Geburtstag wird im Kreismuseum Peine gezeigt. Ausgestellt werden sollen auch zwei Arbeiten des Künstlers, die bislang öffentlich wenig bekannt sind, „Hochofen“ und „Preussag-Werk Peine“, beide hängen im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses.

Zum 25. Todestag entstand unter Mithilfe vieler Akteure und Kunstsammler eine ausführliche Biographie über Hans Nowak sowie eine Beschreibung seines künstlerischen Wirkens auf Wikipedia, an der Hans-Jürgen Weich zusammen mit Nowak-Kunstsammler Christian Seefeldt mitwirkte.

Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn zeigt zwei großflächige Werke

Wenig bekannt war bislang, dass Nowak in seinen Bildern häufig soziale Missstände darstellte, sich für geschundene Menschen einsetzte. Zum 25. Sterbetag von Hans Nowak holte die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn zwei großflächige Werke des Künstlers aus ihrem Depot. „Ich habe nur auf die Füße gezielt“ und »Grenzkontrolle an der GÜST“. Nach einer Restaurierung sind die Bilder nun in einem Veranstaltungsraum zu sehen.

