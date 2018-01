Ampel beschädigt – Unfall nahe Stedum

Mit den Spätfolgen des Sturmtiefs Friederike hatten am Freitag am frühen Nachmittag zwei Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Bundesstraße 494/ Landesstraße 413 (Deutscher Kaiser) bei Stedum zu kämpfen. Da am Vortag die Ampelanlage sturmbedingt beschädigt worden und teilweise ausgefallen war, missachtete der 53-jähriger Autofahrer aus Ilsede laut Polizei das gelbe Blinklicht und die Vorfahrtsregelung (Verkehrszeichen), als er aus Richtung Equord kam. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Auto eines 65-jährigen Hohenhamelners zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in das Klinikum Peine. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

