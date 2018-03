Mülltonne brennt in Hohenhameln

Hohenhameln Zum Mülltonnenbrand an der Straße Hoher Weg in Hohenhameln sind am Montagnachmittag die Ortswehren Hohenhameln und Clauen ausgerückt. Eine der drei Mülltonnen glimmte und war schon fast bis zur Unkenntlichkeit geschmolzen, berichten die Wehren. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.