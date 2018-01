Auto kracht gegen Baum – ein Schwerverletzter

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag auf der Kreisstraße 23 zwischen der Bundesstraße 1 und Münstedt verunglückt. Wie die Polizei berichtet, kam der aus Richtung B 1 kommende 19-Jährige gegen 1.15 Uhr mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen Straßenbaum. Mit deformierter Karosserie sei der Wagen schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen gekommen, teilt die Polizei mit. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest und ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Das Ergebnis ist noch unbekannt.

