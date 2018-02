Bauarbeiter stürzt acht Meter tief in eine Grube

Bei Glätte rutschte am Montag ein Arbeiter auf der Baustelle der Kläranlage im Lauenthaler Weg in Gadenstedt aus und stürzte in eine rund acht Meter tiefe Grube. Dort blieb er verletzt liegen und konnte sich nicht selbst befreien. Das bestätigte die Polizei in Ilsede auf Nachfrage unserer Zeitung. Die alarmierte Gadenstedter Feuerwehr zog die Kernstadtwehr Peine mit der Drehleiter und die Werkfeuerwehr der Peiner Träger GmbH mit der Höhenrettungsgruppe hinzu. So konnte der Verletzte, der über Schmerzen in der Schulter klagte, geborgen und dem Notarzt für den Transport in das Peiner Klinikum übergeben werden.arg

