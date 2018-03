Ein Vortrag über die Natur und Geschichte Sri Lankas

Groß Ilsede Der Kulturverein Ilsede lädt am Sonntag, 11. März, um 11 Uhr zu einem Bericht über eine Reise nach Sri Lanka von und mit Vereinsmitglied Sigurd Gumlich im Komed in Groß Ilsede ein. Der Eintritt ist frei. Gumlich will in ihrem Vortrag die Vielfalt der Landschaften und die Geschichte und die Kultur...