Blutspende in Klein Ilseder Mehrzweckhalle

Klein Ilsede In der Mehrzweckhalle in Klein Ilsede findet am Freitag, 23. März, von 16 bis 19.30 Uhr der nächste Blutspendetermin statt. Damit beginne das Blutspende-Jahr, teilt der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes mit. Die nächsten Termine sind am 27. Juli und am 5. Oktober.