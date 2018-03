Auto statt Blumen – die Klischees passen nicht

Nein, in die üblichen Schubladen lässt sich diese kleine, resolute Frau nicht stecken: In ihrem Einpersonenbüro im Ilseder Rathaus mit überschaubarer Größe fehlen Blumen – „ich habe nicht den grünsten Daumen“ – und Bilder an den Wänden – „die kommen aber vielleicht noch“. Stattdessen sind ein Spielzeugauto – „das habe ich vor meinem Sohn gerettet“ – und der Shadow Stormtrooper von Star Wars als Plastikfigur zu entdecken. „Jeder ist so,...