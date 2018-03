Ostereiersuche im Adenstedter Lahwald

Adenstedt Auch in diesem Jahr hat sich der Osterhase des CDU-Ortsverbands Adenstedt wieder in Adenstedt angekündigt. Er kommt am Ostermontag, 2. April, um 11 Uhr im Lahwald am Odinshain vorbei und versteckt mitgebrachte Ostereier und süße Sachen. Zum Suchen sind alle Kinder bis 12 Jahre mit Eltern,...